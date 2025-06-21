Leyla Alaton kimdir? Leyla Alaton kaç yaşında, eşi ve çocuğu kim?

Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton AKP Grup Toplantısı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyenler arasındaydı.

LEYLA ALATON KİMDİR?

1961 yılında İstanbul’da doğan Leyla Alaton,İ lkokul eğitimini Şişli Terakki İlkokulu'nda, ortaokul eğitimini Sainte-Pulchérie Fransız Kız Ortaokulu'nda ve lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde aldı. Üniversiteyi A.B.D.’nin New Jersey eyaletinde, Fairleigh Dickinson Üniversitesi’nde, İş İdaresi ve Yöneticilik üzerine okudu. Masterını New York Üniversitesi’nde, Sosyal Bilimler dalında tamamladıktan sonra, 1986 yılında Türkiye’ye döndüğünde Dr. Üzeyir Garih’in asistanlığını yaptı. Daha sonra, Alkent - Etiler Uyduşehir ve Alsit Villakent Projeleri Tanıtım ve Pazarlama işlerini yürüttü. 1992 yılında, Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını” seçildi. 1993 yılında, Davos Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde ilk defa seçilen “Geleceğin Liderleri” arasındadır. 1993 yılında, kendi şirketi olan Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketini kuran Alaton, Aérospatiale, Alcatel gibi dünya devlerine danışmanlık yaptı. Halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Leyla Alaton, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olup Fransız Legion d’Honneur nişanı sahibidir. Leyla Alaton İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

LEYLA ALATON EVLİ Mİ?

Mehmet Günyeli ile evlendikten on bir yıl sonra eşinden ayrılan Leylâ Alaton’un, Efe Eros ve Alp Atlas adlarında iki oğlu var.

NEDEN AKP GRUP TAOPLANTISINA KATILDI?

AKP'nin grup toplantısında görülen Alarko Holding yöneticisi Leyla Alaton, toplantıya AKP'li Özlem Zengin'in davetiyle geldiğini söyledi. Alaton toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la "iş" konuştuğunu belirtip "Alvimedica medikal cihaz şirketim hakkında kendisine bilgi verdim" dedi.



