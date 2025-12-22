İş insanı Cemal Özgörkey’in yeğeni, olan 32 yaşındaki Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki, Leyla Mizrahi kimdir, nereli? Leyla Mizrahi'nin eşi kim? Leyla Mizrahi neden öldü?

LEYLA MİZRAHİ KİMDİR?

Leyla Mizrahi, İzmir iş dünyasının tanınmış ailelerinden Özgörkeyler’in bir ferdiydi. İş insanı Kemal Aktaş ile Özlem Özgörkey’in kızı olan Mizrahi, Cemal Özgörkey’in de yeğeniydi. Ailesinin ticari faaliyetleri ve yatırımlarıyla tanınan Mizrahi, genç yaşına rağmen iş dünyasında aktif roller üstlenmişti.

Özel hayatında ise Leyla Mizrahi, 2022 yılında Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen görkemli bir düğünle evlendi. Cemiyet hayatında örnek gösterilen evlilikleriyle tanınan çift, yaklaşık altı ay önce bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

LEYLA MİZRAHİ NEDEN ÖLDÜ?

32 yaşındaki Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.