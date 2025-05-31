Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında doğa, sanat ve bilimin bir araya geldiği Eskikaraağaç Leylek Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. Peki, Leylek Şenliği nerede? Leylek Şenliği kaç gün sürecek?

LEYLEK ŞENLİĞİ NEREDE, NE ZAMAN?

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında doğa, sanat ve bilimin bir araya geldiği Eskikaraağaç Leylek Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Karacabey Belediyesi iş birliğinde geleneksel hale gelen şenlik, bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle doğaseverleri ağırlayacak.

Festivalin açılışı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de atölye çalışmalarıyla başlayacak. Aynı gün saat 18.30’da yapılacak resmi açılış töreninde leylek korteji, kurdele kesimi, açılış konuşmaları ve Prof. Dr. İsmet Arıcı anma töreni gerçekleştirilecek. Şenliğin ilk gecesinde ise sevilen sanatçı Bora Duran, saat 22.00’de sahne alacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Şenlik kapsamında Karacabey Belediye binası önünden Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00’ten itibaren her saat başı ücretsiz servis araçları hareket edecek. Ulaşımın ücretsiz olması, bölge halkı ve çevre ilçelerden katılmak isteyenler için önemli bir kolaylık sağlıyor.