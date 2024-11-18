Liam Payne'in ölümü sonrası sahte cenaze görüntüleri hayranlarını öfkelendirdi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:55

Güncelleme: 18.11.2024 - 15:55

Geçtiğimiz ay Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne’in (31) cenaze töreni henüz gerçekleşmedi. Ancak TikTok’ta yayılan sahte cenaze görüntüleri, Payne'in hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı ve büyük bir öfkeye neden oldu.

Bazı TikTok kullanıcıları, eski One Direction üyesi Payne’in cenazesinden olduğunu iddia ettikleri sahte görüntüleri paylaşarak dikkat çekmeye çalıştı. Bu durumu "büyük bir saygısızlık" olarak nitelendiren hayranları, ünlü şarkıcıyı anmak için İngiltere'nin Wolverhampton şehrindeki St. Peter's Kolej Kilisesi'nin önüne çiçekler ve notlar bıraktı.

Payne’in babası Geoff Payne, oğlunun ölüm haberini alır almaz Arjantin'e gitmiş ve cenazesiyle birlikte İngiltere'ye dönmüştü. Payne’in cenazesinin, doğduğu yer Wolverhampton’da bu hafta düzenlenmesi bekleniyor. Törenin, St. Peter’s veya St. Paul’s Kilisesi’nde yapılacağı düşünülüyor.

SORUŞTURMA VE TOKSİKOLOJİ BULGULARI

Arjantin'deki trajik olayın ardından başlatılan soruşturmada, otopsi ve toksikoloji raporları daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Otopsi raporuna göre Payne, otel balkonundan "yarı ya da tam bilinç kaybı" halinde düşmüştü. Toksikoloji raporunda ise ölüm anında şarkıcının kanında kokain bulunduğu tespit edildi.

Payne’in otel odasında yapılan incelemelerde kırık mobilyalar, alkol ve narkotik maddeler bulundu. Bu durum, savcılığın Payne'in ölümüne madde bağımlılığı kaynaklı bir kriz durumunun yol açtığı şüphesini güçlendirdi.

Ölümünden kısa bir süre önce otel müdürünün 911 acil yardım hattını arayarak, Payne’in agresif davranışlarda bulunduğunu ve uyuşturucu ile alkol etkisi altında olduğunu ihbar ettiği öğrenildi.

Hayranları ve yakınları, ünlü şarkıcının ölümüyle derin bir yas içinde olduklarını ifade ederken, cenaze töreniyle ilgili detaylar gizli tutulmaya devam ediyor.