Lilial nedir? Lilial neden yasaklandı? Lilial nelerin içinde var?
Parfümlerde yaygın kullanılan "lilial" bileşenini içeren kozmetik ürünleri, Avrupa Birliği ardından 2022 yılında Türkiye'de de yasaklandı. Peki, Lilial nedir? Lilial neden yasaklandı? Lilial nelerin içinde var?
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, alerjen olduğu için 1 Mart 2022 itibarıyla AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklanmıştı, özellikle parfümlerde yaygın kullanılan "lilial" bileşenini içeren kozmetik ürünleri Türkiye'de de yasaklamıştı. Peki, Lilial nedir? Lilial neden yasaklandı? Lilial nelerin içinde var?
LİLİAL NEDİR?
Lilial, kimyasal bir bileşen olup, özellikle parfüm ve kozmetik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Geranium, lavanta ve diğer bazı bitkisel özlerden elde edilen bu bileşen, ürünlere hoş bir aroma kazandırmak ve uzun süreli koku kalıcılığı sağlamak amacıyla formulasyona eklenmektedir. Lilial, doğru bir şekilde kullanıldığında ürünlerin kalitesini artıran bir katkı maddesi olarak dikkat çekmektedir.
LİLİAL NEDEN YASAKLANDI?
Güçlü çiçek kokusundan dolayı başta parfüm ve diğer kozmetikler ile duş jeli ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve "lilial" ismiyle bilinen "Butylphenyl Methylpropıonal" bileşeni, alerjen içermesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Kozmetik Tüzüğü'nde yasaklı bileşenler listesine alındı.
LİLİAL’IN KULLANIM ALANLARI
Kozmetik Ürünler
Lilial, çeşitli kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır. Parfüm, deodorant, losyon ve şampuan gibi ürünlerde sıkça karşılaşabileceğiniz bir bileşendir. Kullanıldığı ürünlerde, taze ve hoş bir koku sağlarken, aynı zamanda ürünlerin daha çekici hale gelmesine yardımcı olur.
Temizlik Ürünleri
Temizlik ürünlerinde de Lilial, hoş bir koku sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle ev temizliğinde kullanılan deterjanlar ve temizleyiciler, Lilial sayesinde ferah bir kokuya sahip olmaktadır.
Çamaşır Yıkama Ürünleri
Çamaşır yıkama ürünlerinde de Lilial, kıyafetlerin temizlenmesinin yanı sıra, yıkanmış kıyafetlerin hoş bir kokuda kalmasını sağlamaktadır.
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