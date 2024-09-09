Yeni Delhi'de havai fişek yasaklandı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 14:08

Güncelleme: 09.09.2024 - 14:08

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Delhi Eyaleti Çevre Bakanı Gopal Rai, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Rai, başkentteki hava kirliliğini kontrol altına almak adına 1 Ocak 2025'e kadar her türlü havai fişek üretimi, satışı ve kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Yasağın sıkı şekilde uygulanması için ilgili birimlerin ortak hareket edeceğini bildiren Rai, "Kirliliği kontrol etmek için hepimiz birlikte sorumluluk almalıyız. Her Delhi sakini kirlilik savaşçısı olur ve çevreyi korumak için öncülük ederse insanları kirliliğin tehlikelerinden kurtarabiliriz" diye konuştu.