Limon sosu nedir? Limon sosu neden yasaklandı? Limon sosu sağlığa zararlı mı?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:45

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:45

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Komisyonu Toplantısı’nda, “Daha önce yaptığımız düzenlemeyle, bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız” dedi.

LİMON SOSU NEDİR?



Limon sosu, genellikle yemeklere ekstra lezzet katmak veya salataları tatlandırmak amacıyla kullanılan bir sostur. Limon suyu genellikle ana bileşenidir, ancak tarife göre başka malzemeler de eklenebilir. Limon sosu genellikle taze sıkılmış limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, tuz, biber ve bazen baharatlar içerir. Bu sos, çeşitli yemeklerle uyumlu bir taze ve ekşi lezzet katmak için kullanılır. Salatalar, tavuk, balık ve deniz ürünleri gibi birçok yemekte tercih edilen bir sos türüdür. Ayrıca, çeşitli tariflerde ve mutfaklarda farklı varyasyonları bulunabilir.



LİMON SOSU NEDEN YASAKLANDI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selim Kaplan, konuyla ilgili alınan kararın ayrıntılarını anlattı. Kaplan, "Bu uygulamanın bir benzerini geçtiğimiz yıl nar aroması veren, nar ekşili sos ya da nar aromalı şurup gibi ürünlerde yapmıştık. Nar da limon da Türkiye için çok önemli bitkisel üretim ürünleri kalemi. Netice itibarıyla biz bu ürünlerin çok iyi de üreticisiyiz. Nar ekşisini doğrudan üretmek ya da limon suyunu doğrudan üreterek bu ürünlere katma değer sağlamak bakanlığımızın ebetteki çalışmaları arasında. Bu düzenlemelerle amacımız öncelikle tüketicilerimizi korumak. Tüketicilerimizin yanlış yönlendirilmesini engellemek ve bu sayede de ülkemizde katma değerli ürün üretimi artırmak. Ve bunun da ihracatımıza olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.

Yaptıkları araştırmalar sonucunda, limon soslarında limonun kendisine çok az rastlandığını ya da hiç rastlanmadığını vurgulayarak, "Şu an maalesef piyasadaki ürünlerin büyük çoğunluğunda limon yok. Bazı ürünlerde çok az miktarlarda limon kullanılıyor ama kalan kısmı yine diğer bileşenlerden oluşuyor. Şu an Türkiye'nin limon üretimi geçen yıla göre yüzde 75 arttı. Biz gerçekten limonda da narda da iyi bir üreticiyiz. Yani limonu hem yurt içi piyasamıza arz ediyoruz hem ihraç ediyoruz. Yani bu kadar üretimin olduğu bir yerde elimizde bu kadar ürünümüz var iken bundan limon suyu üretmek yerine limon suyu izlenimi veren sosların piyasaya arz edilmesi ve içerisinde hiç limon olmaması, limon suyu olmaması tabi ki manidardır. Biz de bunları gördüğümüz için, bakanlık olarak, düzenleyici yetkili kurum olarak müdahale etmek durumunda kaldık. Bu kararla tüketicimiz daha sağlıklı gıdaya ulaşmış olacak. Tüketicimizin yanıltılmasını önlenmiş olacak. Aynı zamanda katma değerli ürün üretimine de katkı sağlamış olacağız. Buradaki kararda önceliğimiz kesinlikle halk sağlığı. Bu, halkımızın sağlığını korumak için aldığımız bir karar" ifadelerini kullandı.





