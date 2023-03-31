Limonla yapılan temizlik hileleri. Sadece usta temizlikçiler biliyor
Limon, Türk mutfağında da çokça tüketilen bir besin. Özellikle salata, çorba gibi bir çok tarifte de kullanılan limon tam bir şifa deposu. Limonu sadece yiyeceklerde değil temizlik yaparken de kullanmak mümkün.
Kimyasal ürünler hem doğaya hem sağlığa zarar veren ürünlerdir. Bu ürünler yerine doğal temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz. Örneğin sirke temizlik konusunda baş tacı olan bir üründür.
Sirke gibi limonda temizlikte kullanabiliyor aslında. Peki limonla temizlik nasıl yapılır? NTV'de yer alan bir içerikte; Limonla ilgili bilinmeyen çok sayıda bilgi paylaşıldı.
Kesme tahtası
Mutfak ürünleri arasında en çok mikrop barındıran yerlerden biri olan kesme tahtasını limon suyunu üzerine sıkarak temizleyebilirsiniz. Limon suyunu ister direkt ister su ile karıştırarak kesme tahtasına dökün ve yarım saat kadar bekletin.
Leke giderici
Limon suyunu, su ile karıştırın ve sprey ucu olan bir kaba alın. Dilerseniz bu karışıma sirke ve limon kabuğu da ilave edebilirisniz. Bu doğal solüsyonu lekeli ve yağlı zeminlerde kullanabilirsiniz.
Ayakkabı kokusu
Kokan ayakkabılarınızın içine limon kabuğu koyun ve bir gece bekletin. Limonu doğal bir koku giderici olarak kullanabilirsiniz.
Çöp kutusu
Çöp kutusunda biriken kötü kokuyu engellemk için limon kabuklarını çöp kutusunun altına serin ve düzenli aralıklarla yenileyin.
Doğal böceksavar
Böcekleri uzak tutmak için karanfil ile delinmiş limonları kullanabilirsiniz.
Koltuk altı beyazlatıcı
Limonu, ev temizliğinin yanı sıra kişisel temizlik rutininize de dahil edebilirsiniz. Limonu karbonatla karıştırın ve koltuk altınıza sürün. Bu karışım koltuk altınızı beyazlatacaktır.
Kıyafetlerde kullanımı
Beyaz renkteki kıyafetlerinizin daha parlak görünmesini sağlamak için limondan yardım alabilirsiniz. Dilimlenmiş limonları bir tencerede su ile kaynatın ve içine beyaz kıyafetlerini koyun. Birkaç dakika kaynattıktan sonra kıyafetlerinizin daha beyaz olduğunu fark edeceksiniz.
LİMONLA TEMİZLİK YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Milliyet'te yer alan bir içerikte; Limonla temizlik yaparken dikkat edilmesi gerekenler sıralandı. İşte limonla temizlik yaparken bilmeniz gereken önemli bilgiler.
Limonla temizlik yapmak, mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlasa da, limon konusunda dikkatli olmanız gereken noktalar olduğunu da belirtmemiz gerekir.
Limonu asla mermer veya pirinç kaplı yüzeylerde kullanmayın. İçerdiği asit, limonun bu tür yüzeyleri yakmasına ve leke bırakmasına sebep olur.
Ayrıca limonu çamaşır suyuyla karıştırmayı da aklınızdan geçirmeyin. Söz konusu karışım toksik klor gazı açığa çıkarabileceğinden, sağlığınız açısından tehlike arz eder.Söz konusu uyarıları dikkate alıp önerilere kulak verdiğinizde, limonla temizlik faaliyetlerinizin memnuniyetle sonuçlanması işten bile değildir. Bu mucizevi meyveye hayatınızda biraz daha fazla yer açmak ve ondan sonuna kadar yararlanmak sizin elinizde.
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