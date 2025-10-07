Lorde'un şarkıları İsrail Apple Music'ten kaldırıldı

Yeni Zelandalı pop yıldızı Lorde, New York’taki konserinde “Özgür Filistin” sloganı atmasının ardından İsrail’deki Apple Music platformundan kaldırıldı.

Olay, sanatçının geçtiğimiz günlerde Madison Square Garden’da verdiği konser sırasında yaşandı. Lorde’nin sahnede “Özgür Filistin” diye haykırdığı anlarda ışıkların, Filistin bayrağının renkleri olan kırmızı, yeşil, beyaz ve siyaha bürünmesi dikkat çekti.

Konserin ardından, perşembe gününden itibaren İsrail’deki Apple Music kullanıcıları Lorde’nin şarkılarına erişemez hale geldi. Ancak sanatçının eserleri ABD’deki platformda hâlâ dinlenebiliyor. Şarkıların kaldırılmasının doğrudan Apple’ın kararı mı yoksa başka bir kurumun müdahalesiyle mi gerçekleştiği ise henüz açıklığa kavuşmadı.

Lorde, şu sıralar yeni albümü Virgin için çıktığı “Ultrasound World Tour” kapsamında sahne alıyor. Ünlü şarkıcı daha önce de İsrail-Filistin meselesiyle gündeme gelmişti. 2017’de Tel Aviv’de planlanan konserini, Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketine destek veren aktivistlerin çağrısı üzerine iptal etmişti.