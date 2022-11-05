Lösemiye dikkat çekmek için pedalladılar

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir araya gelen 30 genç, lösemiye dikkat çekmek için pedalladı.

İHA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00
Lösemiye dikkat çekmek için pedalladılar
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri lösemiye dikkat çekmek için bisiklet turu gerçekleştirdi.

“Lösemiye karşı tek yürek” sloganı ile bu kez farkındalık oluşturmak için pedallayan gençler, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde turladı. Turuncu balonlarla süsledikleri bisikletleri ile kenti turlayan gençlerin farkındalık etkinliği Atatürk Kent Meydanı’nda sona erdi. 


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