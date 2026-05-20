Lösemiyi yenen 8 çocuk KKTC'ye umut taşıdı! Kampüs duvarına kazınan o mesaj duygulandırdı

Türkiye’nin farklı illerinden gelen, azimleriyle lösemi ve kanser hastalıklarını dize getiren LÖSEV’in (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) 8 kahraman çocuğu, "Lösemili Çocuklarımızla Dünyayı Geziyoruz" projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tarihi ve anlamlı bir programa imza attı. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında adaya giden LÖSEV kafilesi, Lefkoşa’da devletin zirvesi tarafından kabul edildi.





KKTC CUMHURBAŞKANI'NDAN LÖSANTE HASTANESİ'NE ZİYARET SÖZÜ

Lefkoşa programı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı, LÖSEV heyetini ve beraberindeki çocukları makamında kabul etti. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası’nın ve LÖSEV’in çocuklara sağladığı hayati desteklerin konuşulduğu ziyarette oldukça sıcak anlar yaşandı. Çocuklarla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı, ardından jest yaparak makam koltuğunu çocuklara devretti.

LÖSEV annelerinin el emeğiyle ürettiği özel bez bebeği ve teşekkür plaketini alan Cumhurbaşkanı, çocukları her Kıbrıs ziyaretlerinde ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirtti. Vakfın Ankara’da bulunan tam teşekküllü LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi davetini de seve seve kabul eden Cumhurbaşkanı, gerçekleştireceği ilk Ankara programında hastaneyi ziyaret edeceğinin sözünü verdi.





T.C. LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ANLAMLI ZİYARET

Başkentteki temaslarına hız kesmeden devam eden LÖSEV heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de bir araya geldi. Görüşmede, LÖSEV'in kanserle mücadele eden çocuklara yönelik güncel projeleri ele alınırken, Büyükelçi Başçeri’ye ziyaret anısına LÖSEV teşekkür belgesi takdim edildi. Resmi görüşmenin ardından Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na geçen heyet, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

ÜNİVERSİTE DUVARINA KAZINAN MESAJ: "UMUT VARSA İYİLEŞME DE VARDIR!"

Kanserle mücadele eden çocukların ada turu, Kuzey Kıbrıs’ın batı bölgesinde yer alan Lefke ilçesiyle devam etti. Burada Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i ziyaret eden heyet, üniversitenin gönüllü gençlerinden oluşan “LÖSEV FAYDA Topluluğu” ile buluştu. Kampüste farkındalığı artırmak adına düzenlenen seminerin ardından en unutulmaz anlar duvar boyama etkinliğinde yaşandı:

Duvarlar Turuncuya Boyandı: Gençler ve çocuklar, "Dünyayı Renklendiriyoruz" adlı etkinlikte fırçaları ellerine alarak kampüs duvarını löseminin farkındalık rengi olan turuncuya boyadı.





Umut Dolu İz: Şarkılar ve danslar eşliğinde coşkuyla geçen günün sonunda duvarın üzerine dev harflerle şu anlamlı söz nakşedildi:

"UMUT VARSA İYİLEŞME DE VARDIR!"

LÖSEV’in kahraman çocukları, yavru vatanda hem moral depoladı hem de kanserle mücadele eden binlerce akranı için tüm dünyaya güçlü bir umut mesajı gönderdi.