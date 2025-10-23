Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, dün, Senato Kültür Komisyonunda ifade verdi. Des Cars, “başarısız" olduklarını kabul ederek istifasını sundu. Peki, Louvre Müzesi’nin müdürü Laurence Des Cars kimdir?

LAURENCE DES CARS KİMDİR?

Laurence des Cars, 13 Haziran 1966’da Fransa’nın Paris banliyösü Antony’de doğdu.

Ailesi yazarlıkla ve kültürle iç içeydi: babası gazeteci-yazar Jean des Cars, büyükbabası ise roman yazarı Guy des Cars’dı.

Eğitim ve Uzmanlık

Sanat tarihi eğitimi aldı: Paris-Sorbonne Üniversitesi ve École du Louvre mezunu.

Kariyeri ve Görevleri

1994: Musée d’Orsay’da küratör olarak göreve başladı.

2007–2014: Agence France‑Muséums’da bilimsel direktörlük yaptı; bu süreçte Louvre Abu Dhabi projesinde görev aldı.

2014–2017: Musée de l’Orangerie direktörü olarak çalıştı.

Mart 2017: Musée d’Orsay ve Musée de l’Orangerie’nin başkan-direktörlüğüne getirildi.

26 Mayıs 2021: Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Musée du Louvre başkan-direktörü olarak atandı; 1 Eylül 2021 itibarıyla görevine başladı. Böylece Louvre’un 200 yıldan fazla süredir ilk kez bir kadın tarafından yönetilmesi sağlandı.