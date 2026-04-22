Lufthansa, artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle Mayıs–Ekim döneminde 20 bin uçuşu iptal etme kararı aldı. Peki, Lufthansa hava yolları hangi ülkeye ait? Lufthansa uçuşlarını neden iptal ediyor?

LUFTHANSA HAVA YOLLARI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Avrupa'nın 2. en büyük dünyanın ise 9. en büyük havayolu şirketidir. Lufthansa yarı özel yarı kamusal şirket olup Almanya'nın en önemli markalarından biridir. Almanya'nın ulusal havayolu şirketidir. Kendi bünyesinde yaklaşık 100 ülkede 200 çeşit uçuş noktasına ve diğer ortak havayolları ile dünyada yaklaşık 410 uçuş noktasına hizmet sağlamaktadır. 2008 yılında dünyanın en iyi hava yolu şirketi seçilmiştir. Lufthansa'nın filosu Avrupa'nın en büyük havalimanlarından olan Frankfurt Havalimanında bulunmaktadır. Lufthansa AG ayrıca Swiss International Air Lines ve Austrian Airlines'ın sahibidir. Lufthansa 1997 yılından beri her yıl dünyadaki en iyi transatlantik seçilmektedir.

LUFTHANSA NEDEN UÇUŞLARINI İPTAL EDİYOR?

Merkezi Frankfurt şehrinde bulunan Lufthansa Grup tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran savaşının başlamasından bu yana jet yakıt fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle ekim ayı sonuna kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşların iptal edildiği bildirildi. Şirket alınan bu kararla birlikte 40 bin metrik ton kerosen tasarruf edileceği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa'nın rota ağının yeniden düzenlendiği bu çerçevede 6 ana istasyonda uçuşların optimize edildiği kaydedildi. Buna göre, Almanya kalkışlı uzun mesafe uçuşlarında yolcular Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel veya Roma'da aktarma yapmak zorunda kalacak. Yolcular bu ana merkezlerde yapacakları aktarmalarla küresel rota ağına erişebilecek.

Yine alınan karara göre, Lufthansa'nın Frankfurt'tan Polonya'nın Bydgoszcz ve Rzeszow şehirleri ile Norveç'in Stavanger kentine olan uçuşları askıya alındı. Lufthansa‘nın Almanya'dan direkt uçuş gerçekleştirdiği Polonya ve Norveç'in de aralarında bulunduğu ülkelerdeki 10 şehre gitmek de artık aktarma yapılarak mümkün olacak.