Lüks giyim markasıyla anlaşma yaptı: Rabia Soytürk resmen servet kazandı!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:58

Güncelleme: 08.05.2025 - 09:58

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, uluslararası alanda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Saint Tropez, Monaco, Marbella ve Santiago gibi dünyanın en prestijli şehirlerinde faaliyet gösteren global bir lüks giyim markasıyla iş birliğine giden Soytürk, yaklaşık 15 milyon TL (yaklaşık 400 bin dolar) değerinde bir anlaşmaya imza attı.

Ünlü oyuncu, markanın global yüzü olarak yer alacağı kampanya kapsamında servet değerinde bir kazanç elde etti.

İş birliğinin en dikkat çekici adımı ise “Rabia” ismini taşıyan özel bir kapsül koleksiyonun piyasaya sürülecek olması oldu. Sınırlı sayıda üretilecek bu koleksiyon, markanın üst segment müşterilerine hitap edecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, marka Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yaz sezonunda Bodrum ve Çeşme'de açılması planlanan iki yeni mağaza, markanın Türkiye’deki ilk fiziksel satış noktaları olacak.