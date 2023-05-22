Lüks restoranlarda şefler böyle pişiriyormuş! İşte Falafel pişirme tekniği

Yayınlanma: 22.05.2023 - 23:23

Güncelleme: 22.05.2023 - 23:23

Falafel, genellikle Ortadoğu ve Akdeniz mutfağına özgü bir yemektir. Kızarmış nohut köftesi olarak da bilinir. Falafel, nohut, kişniş, soğan, sarımsak ve baharatların karışımından yapılan küçük köftelerdir. Köfteler daha sonra kızartılır veya fırınlanır. Falafel genellikle sandviç şeklinde servis edilir. Sandviçin içinde falafel köfteleri, humus, yoğurt sosu, turşu, domates ve marul gibi malzemeler kullanılır. Falafel, vejetaryen veya vegan bir seçenek olarak da sunulabilir.



Lezzet.com.tr sitesinde usta şeflerin yaptığı gibi lezzetli Falafel tarifinin detayları paylaşıldı.; İşte evde Falafel yaparken bilmeniz gerekenler;

Malzemeler

2 su bardağı nohut

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kişniş

1 tutam maydanoz

1 küçük boy soğan

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yağ

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Nasıl Yapılır?

Nohutları bir gece öncesinden ıslatabilir veya bunun yerine haşlanmış donmuş nohut da kullanabilirsiniz. Marketlerde hazır olarak satılmaktadır.

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Bir gece önceden ıslanmış nohutları diğer tüm malzemelerle birlikte mutfak robotundan çekin.

İyice hamur kıvamına geldikten sonra elinizle yuvarlak şekiller vererek yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirip 180 derecede 20 dakika kadar pişirin, dileyenler kızartma da yapabilir.

Afiyet olsun

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Derleme: Cumhuriyet.com.tr -