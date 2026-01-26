M5 Üsküdar–Samandıra metro hattının Samandıra Merkez - Sultanbeyli uzatma etabına dair çalışmalarda yüzde 93 oranında tamamlandı. Peki, M5 metro kapalı mı? Sultanbeyli metrosu açıldı mı?

SAMANDIRA MERKEZ-SULTANBEYLİ ETABI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı uzatma projesi, M5 Hattı’nın ilk 2 etabını kapsayan Üsküdar–Çekmeköy Metro Hattı’nın devamı niteliğinde tasarlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Üsküdar ve Sultanbeyli tek bir metro hattı ile bağlanmış olacak. Böylece Anadolu Yakası’nda doğu–batı aksında hızlı, konforlu ve kesintisiz bir raylı sistem bağlantısı sağlanacak.

Hattın 4. etabı olan Samandıra Merkez–Sultanbeyli kesimi, 4,4 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşuyor. Fiziksel ilerleme oranı yüzde 93’e ulaşan etapta test ve devreye alma çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

SULTANBEYLİ VE ÜSKÜDAR ARASI KAÇ DAKİKAYA DÜŞECEK?

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Sultanbeyli, Üsküdar’a metro ile bağlanmış olacak. Böylece Anadolu Yakası’nda doğu–batı aksında önemli bir ulaşım kolaylığı sağlanacak.

Sultanbeyli–Üsküdar arası yolculuk süresi; özel araçla ortalama 90 dakika, toplu taşımayla ortalama 150 dakika sürerken, M5 hattının uzatılmasıyla bu süre yaklaşık 50 dakikaya düşecek. Saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşıma kapasitesine sahip hat, bölgenin ulaşım yükünü önemli ölçüde azaltacak.

HANGİ HATLARLA ENTEGRE OLACAK?

M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın mevcut entegrasyonları, Sultanbeyli etabı için de geçerli olacak. Bu kapsamda yolcular;

- Üsküdar İstasyonu’nda Marmaray, İETT hatları ve deniz iskelelerine,

- Altunizade İstasyonu’nda Metrobüs hattına,

- Dudullu İstasyonu’nda M8 Bostancı–Parseller Metro Hattı’na aktarma yapabilecek.

Ayrıca ilerleyen süreçte;

- Çarşı İstasyonu’nda M12 Göztepe–Ümraniye Metro Hattı’na,

- Altunizade İstasyonu’nda M14 Altunizade–Bosna Bulvarı Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.