Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ adlı şarkısı hakkında ‘kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık’ gerekçesiyle erişim engeli talep etti. Peki, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli mi geldi? Mabel Matiz 'Perperişan' şarkı sözleri
MABEL MATİZ'İN 'PERPERİŞAN' ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in 'Perperişan' adlı şarkısı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.
MABEL MATİZ 'PERPERİŞAN' ŞARKI SÖZLERİ
Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine?
Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"
Yanıma yatmalı, beni de katmalı
Çiğnediği sakızın nanesine
Diyo' şeytan "Üstüne atla da"
"Sal kuşu hanesine"
Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakta
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar