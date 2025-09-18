Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli mi geldi? Mabel Matiz 'Perperişan' şarkı sözleri

Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli mi geldi? Mabel Matiz 'Perperişan' şarkı sözleri

18.09.2025 11:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli mi geldi? Mabel Matiz 'Perperişan' şarkı sözleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in 'Perperişan' adlı şarkısı hakkında erişim engeli talep etti. Peki, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli mi geldi? Mabel Matiz 'Perperişan' şarkı sözleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in ‘Perperişan’ adlı şarkısı hakkında ‘kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık’ gerekçesiyle erişim engeli talep etti. Peki, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli mi geldi? Mabel Matiz 'Perperişan' şarkı sözleri

MABEL MATİZ'İN 'PERPERİŞAN' ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ? 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in 'Perperişan' adlı şarkısı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

MABEL MATİZ 'PERPERİŞAN' ŞARKI SÖZLERİ

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo' şeytan "Üstüne atla da"

"Sal kuşu hanesine"

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

İlgili Konular: #erişim engeli #Mabel Matiz #şarkı sözü