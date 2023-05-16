Mabel Matiz'in gerçek adı ve gerçek mesleği ortaya çıktı! Duyanlar şaşırıyor

Yayınlanma: 16.05.2023 - 22:27

Güncelleme: 16.05.2023 - 22:27

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz gerçek mesleğiyle gündeme geldi ve sosyal medyada olay oldu. 1985 yılında Mersin’de dünyaya gelen ünlü sanatçı, çocukken yaşadığı kekemelik ve kendini ifade edememe durumuyla birlikte kendini yazmaya verdiğini itiraf etti.

Müzik eğitimine üniversite yıllarında aldığı şan ve gitar dersleriyle başlayan Mabel Matiz, ilk şarkılarını ise kişisel ev kayıtları şeklinde tamamladı. 2003 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi'nden 2008 yılında mezun olan genç şarkıcı şimdilerde başarıdan başarıya koşuyır.

Sahne adıyla aynı ismi taşıyan ilk albümünü 2011 yılında piyasaya süren Mabel Matiz meğer bir zamanlar başka bir işle uğraşıyormuş. Mabel Matiz lakaplı Fatih Karaca’nın gerçek mesleği duyanları şaşkına çeviriyor. İşte, Mabel Matiz'in çok şaşırtan gerçek mesleği…

Mynet sitesinde yer alan bir içerikte; Ünlü isimlerin meslekleri paylaşıldı. Mabel Matiz'in mesleğiyle ilgili detaylar da paylaşıldı;

Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı.

Matiz, üniversite yıllarına ait gotoğrafı ‘İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi... Diş Hekimleri Günü’nüz kutlu olsun. Evet, yeni haberim oldu. Evet, gençliğimde punk’tım. (2008 ocak, ortodonti stajı galiba)' notuyla paylaştı.

Mabel Matiz ile Sıla'nın Harbiye Açıkhava konserinde beraber yazıp söyledikleri 'Muhbir' şarkısı ortalığı kasıp kavurmuştu.



