Mad About You' oyuncusu Cynthia Harris yaşamını yitirdi

“Mad About You” dizisinde Paul Reiser'in annesini canlandıran Cynthia Harris, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 09:49
Mad About You' oyuncusu Cynthia Harris yaşamını yitirdi
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Oyuncu Cynthia Harris, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, Harris’in geçen pazar günü öldüğünü açıkladı ancak oyuncunun ölüm nedeni belirtilmedi.

Kariyerine, 1970’lerde “Laverne & Shirley”, “The Bob Newhart Show” ve “Three's Company” gibi televizyon dizileriyle başlayan Harris, “Edward & Mrs. Simpson” dizisindeki Wallis Simpson rolüyle tanınmaya başladı. Rol, Harris’e BAFTA adaylığı getirdi.

“LA Law”, “Archie Bunker's Place”, “Kate & Allie”, “Murder, She Wrote” ve “All My Children” dizilerinde de rol alan Harris, 90’larda oynadığı “Mad About You” dizisiyle beğeni kazandı. Dizinin 70’ten fazla bölümünde Paul Reiser’in oynadığı karakterin annesi Syliva Buckman’ı canlandıran Harris, dizi 2019’da ekranlara döndüğünde Buckman karakterine bir kez daha hayat verdi.

Harris’in sinema kariyerindeki filmlerden bazıları ise “Three Men and a Baby”, “The Distinguished Gentleman” ve “Mannequin: On the Move”.


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