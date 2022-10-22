Mad Max: Çılgın Yol filminin konusu nedir? Mad Max: Çılgın Yol filminin oyuncuları kimlerdir?

22 Ekim 2022 Cumartesi, 18:05

George Miller'in yazıp yönettiği film, Mad Max serisinin dördüncü filmi olma özelliğini taşımaktadır. Serinin diğer filmlerinde Mel Gibson tarafından canlandırılan "Mad" Max Rockatansky karakterini bu filmde Tom Hardy canlandırmaktadır. Filmin galası TCL Çin Tiyatrosu'nda 7 Mayıs 2015'te gerçekleştirilmiştir. 14 Mayıs 2015 tarihinden itibaren dünya çapında gösterime girmeye başlayan film ABD'de 15 Mayıs 2015'te sinemalardaki yerini aldı.

MAD MAX: ÇILGIN YOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kimyasal bir çöl fırtınasının ardından zincirlerinden kurtulan Çılgın Max, Furiosa ile yanındaki eşleri esiri olarak alacak, kısa süreli çıkar ilişkisi yerini dostluğa bırakacaktır. Yeşil Diyarları arayan Furiosa, en sonunda kendi halkını bulacak ancak geride artık yeşil hiçbir şeyin kalmadığını öğrendiğinde umudunu kaybetme noktasına gelecektir. Çılgın Max'ın planı ise geri dönüp, peşlerindeki tiran Joe'yi atlatarak onun sahip olduğu kaynakları ele geçirmektir.

MAD MAX: ÇILGIN YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tom Hardy

Charlize Theron

Nicholas Hoult

Hugh Keays-Byrne

Rosie Huntington-Whiteley

Riley Keough

Zoë Kravitz

Abbey Lee

Courtney Eaton

Josh Helman

Megan Gale

MAD MAX: ÇILGIN YOL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 26 Haziran 2012'de Namibya'da başladı. Ayrıca Batı Sydney'de Potts Hill ve Penrith Lakes'te çekimler yapıldı.