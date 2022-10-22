Mad Max: Çılgın Yol filminin konusu nedir? Mad Max: Çılgın Yol filminin oyuncuları kimlerdir?
Mad Max: Fury Road 2015 Avustralya yapımı aksiyon filmidir. Mad Max: Çılgın Yol filminin konusu nedir? Mad Max: Çılgın Yol filminin oyuncuları kimlerdir?
George Miller'in yazıp yönettiği film, Mad Max serisinin dördüncü filmi olma özelliğini taşımaktadır. Serinin diğer filmlerinde Mel Gibson tarafından canlandırılan "Mad" Max Rockatansky karakterini bu filmde Tom Hardy canlandırmaktadır. Filmin galası TCL Çin Tiyatrosu'nda 7 Mayıs 2015'te gerçekleştirilmiştir. 14 Mayıs 2015 tarihinden itibaren dünya çapında gösterime girmeye başlayan film ABD'de 15 Mayıs 2015'te sinemalardaki yerini aldı.
MAD MAX: ÇILGIN YOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kimyasal bir çöl fırtınasının ardından zincirlerinden kurtulan Çılgın Max, Furiosa ile yanındaki eşleri esiri olarak alacak, kısa süreli çıkar ilişkisi yerini dostluğa bırakacaktır. Yeşil Diyarları arayan Furiosa, en sonunda kendi halkını bulacak ancak geride artık yeşil hiçbir şeyin kalmadığını öğrendiğinde umudunu kaybetme noktasına gelecektir. Çılgın Max'ın planı ise geri dönüp, peşlerindeki tiran Joe'yi atlatarak onun sahip olduğu kaynakları ele geçirmektir.
MAD MAX: ÇILGIN YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Tom Hardy
Charlize Theron
Nicholas Hoult
Hugh Keays-Byrne
Rosie Huntington-Whiteley
Riley Keough
Zoë Kravitz
Abbey Lee
Courtney Eaton
Josh Helman
Megan Gale
MAD MAX: ÇILGIN YOL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri 26 Haziran 2012'de Namibya'da başladı. Ayrıca Batı Sydney'de Potts Hill ve Penrith Lakes'te çekimler yapıldı.
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