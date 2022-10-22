Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması depreme neden olur mu?
2022 yılının ikinci güneş tutulmasına sayılı günler kaldı. Peki, Güneş tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Güneş tutulması depreme neden olur mu?
YILIN İKİNCİ GÜNEŞ TUTULMASI
2022 yılının ilk güneş tutulması, 30 Nisan'da gerçekleşmişti. Antarktika ve Güney Amerika'da izlenen 2022'nin ilk güneş tutulması yaklaşık 4 saat sürdü. Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşti. Yılın ikinci güneş tutulması bazı yurttaşlar tarafından merakla bekleniyor.
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?
25 Ekim 2022 tarihli güneş tutulması, Avrupa , Urallar ve Batı Sibirya , Orta Asya , Batı Asya , Güney Asya ve Afrika'nın kuzey doğusundan izlenebilecek bir parçalı güneş tutulmasıdır . Kısmi tutulmanın maksimum evresi, Nizhnevartovsk yakınlarındaki Rusya'daki Batı Sibirya Ovası'nda kaydedilecek. Güneş tutulması Türkiye'den de görülecek.
GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?
25 Ekim 2022 parçalı Güneş tutulması. Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında meydana gelecek
GÜNEŞ TUTULMASI DEPREME NEDEN OLUR MU?
Güneş tutulmasıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan yer bilimci Prof. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 Depremi'nden önce gerçekleşen Güneş tutulmasını hatırlattı.
"DEPREME NEDEN OLABİLİR"
Görür, "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay Güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 Depremi'nden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz" dedi.
Stres yüklü faylara dikkat çeken Görür açıklamasının devamında, "Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir.
GÜNEŞ TUTULMASI SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
TUG Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık güneş tutulmasına çıplak gözle bakılmasının zararlarını açıkladı.
25 Ekim'de Güneş tutulmasının parçalı olduğunu, bu nedenle kesinlikle çıplak gözle izlenemeyeceğini belirten Özışık, "Çünkü Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si kapanacak ve geri kalan ışık göz için doğrudan zararlı. Özel güneş filtreleri veya tutulma gözlükleri ile daha önceki Güneş tutulmalarından ellerinde gözlüğü olanlar, bu tutulmayı izleyebilir. Fakat kesinlikle bir teleskobu, bir kamerayı veya merceği oraya doğrultup, bakmak kalıcı körlüğe sebep olur" dedi.
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