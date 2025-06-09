Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından başlatılan Madleen gemisi, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı. Peki, Madleen gemisi Gazze'ye ulaştı mı? Madleen gemisinde kimler var? Madleen gemisi nereden yola çıktı?

MADLEEN GEMİSİ GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Madleen, Gazze’nin ilk ve tek kadın balıkçısı Madleen’in adını taşıyor.

Gemi, geçtiğimiz ay İsrail dronlarının Malta açıklarında vurduğu Conscience gemisinin ardından, 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya adasındaki Katanya limanından hareket etti.

MADLEEN GEMİSİ ŞU AN NEREDE?

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) sosyal medya hesaplarından aktarılan bilgilere göre; gemiye operasyondan önce beyaz kimyasal bir sıvı döküldüğü ve sonrasında İsrail Ordusu tarafından baskın yapıldığı belirtildi.

İnsan hakları aktivisti Hüseyin Şuayb dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.

Filonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde gemiye baskın anları yer alırken, yapılan açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Müdahalenin ardından Madleen gemisinin İsrail kıyılarına çekildiği ve 12 aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi.

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR?

Madleen’de 11 aktivist ve 1 gazeteci bulunuyor:

Greta Thunberg – İsveçli iklim aktivisti

Rima Hassan – Fransız-Filistinli, Avrupa Parlamentosu üyesi

Yasemin Acar – Almanya

Baptiste Andre – Fransa

Thiago Avila – Brezilya

Omar Faiad – Fransa; Al Jazeera Mubasher muhabiri

Pascal Maurieras – Fransa

Yanis Mhamdi – Fransa

Şuayb Ordu – Türkiye

Sergio Toribio – İspanya

Marco van Rennes – Hollanda

Reva Viard – Fransa

MADLEEN GEMİSİ NE TAŞIYOR?

Madleen gemisi, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere çeşitli insani yardımlar taşımaktadır. Bu yardımlar arasında tıbbi malzemeler, un, pirinç, bebek maması, bebek bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, koltuk değnekleri ve çocuklar için protezler bulunmaktadır.