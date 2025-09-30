Madonna'dan yıllar sonra şaşırtan itiraf: Her gece neden ağlıyordu?

Dünyaca ünlü pop ikonu Madonna, 2016’da eski eşi yönetmen Guy Ritchie ile oğlu Rocco Ritchie’nin velayeti için yaşadığı zorlu sürece ilişkin ilk kez samimi açıklamalarda bulundu.

67 yaşındaki yıldız, Jay Shetty’nin On Purpose adlı podcast programına konuk oldu.

İki saat süren samimi söyleşide Madonna, 16 yaşındaki oğlunu kaybetme korkusunun kendisini nasıl tükettiğini ve sahne arkasında geçirdiği zor anları anlattı.

“HER GECE AĞLIYORDUM”

Madonna, turnede olduğu dönemde her gece kuliste gözyaşlarına boğulduğunu belirterek, “Her şeyin sonuymuş gibi hissediyordum. Kolumu kesmek, intihara yönelmek gibi düşüncelerim oldu. Biri çocuğumu benden almaya çalışıyordu. Bu, benim için ölümle eşdeğerdi” ifadelerini kullandı.

KABALA FELSEFESİNE YÖNELDİ

Madonna, geçen yılların ardından bugün 25 yaşına gelen Rocco ile ilişkilerinin düzeldiğini ve artık yakın bir dostluk kurduklarını söyledi.

Bu karanlık süreçten çıkmasında en büyük rolün manevi inancı ve Kabala felsefesine yönelmesinin olduğunu da sözlerine ekledi.