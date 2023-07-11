Madonna hastane süreciyle ilgili konuştu

Yayınlanma: 11.07.2023 - 13:23

Güncelleme: 11.07.2023 - 13:23

Geçtiğimiz günlerde yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılan ve birkaç gün yoğun bakımda kalan Madonna taburcu edildi. Madonna’nın evinde kendisini daha iyi hissettiği ve sağlık kontrollerinin devam edeceği açıklanırken ünlü sanatçının ertelenen konserlerinin ne zaman yapılacağı belirtilmedi. Madonna sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.



"Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım” diye yazdı. Yaklaşan Kutlama Turu için hazırlanmakla meşgul olan ekibinin yanı sıra çocuklarına da teşekkür etti.

“Hastanede uyandığımda ilk düşüncem çocuklarımdı. İkinci düşüncem, turuma bilet alan kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Son birkaç aydır şovumu oluşturmak için benimle yorulmadan çalışan insanları da hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Birini hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum” diye devam etti.

Şarkıcı, hastaneye kaldırıldığında yaklaşık iki hafta içinde Kanada'da başlaması beklenen Kutlama Turu için provalardaydı. Tur o zamandan beri ertelendi ve Madonna, Avrupa turnesine Ekim ayında başlayacağını duyurdu.

"Şu anda odak noktam sağlığım ve güçlenmek ve sizi temin ederim ki elimden geldiğince çabuk sizinle geri döneceğim! Mevcut plan, turun Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için daha fazla minnettar olamazdım." dedi.