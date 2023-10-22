Madonna'nın İsrail-Filistin açıklaması sonrası sanatçıya tepki yağdı

Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:29

Güncelleme: 22.10.2023 - 16:30

Madonna, İsrail-Filistin arasında uzun süredir devam eden çatışmalara turnesinde değinerek barış çağrısında bulunmasının ardından internette nefret yağmuruna tutulunca dünya turnesinde ekstra güvenlik önlemleri aldı.

Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı dünya turnesinde fırtına gibi esiyor.



65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi" konserinde İsrail-Hamas arasında süren ve her geçen gün şiddetini artıran çatışmalara da değindi.

Madonna sahnesinde "Şu anda İsrail ve Filistin arasında yaşananlar açıkçası yürek parçalayıcı ve kimse olanları görmek istemiyor. Çocukların motosikletlerden atıldığını, kaçırıldığını, bebeklerin kafalarının kesildiğini, barış partilerindeki çocukların vurulup öldürüldüğünü görüyorum, dünyada neler oluyor?" demişti.



