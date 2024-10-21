Mağdurlar bitmiyor... ABD'li rapçi 'Diddy' hakkında 5 yeni cinsel istismar ve tecavüz davası daha açıldı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:55

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:56

ABD’li ünlü yapımcı ve rapçi Sean John Combs, bilinen lakaplarıyla 'Diddy' ve 'Puff Daddy', cinsel istismar ve tecavüz iddialarıyla karşı karşıya. NBC News'ün elde ettiği dava belgelerine göre, Combs'a yönelik 5 yeni dava daha açıldı. Avukat Tony Buzbee’nin temsil ettiği davalarda, 2000 - 2022 yılları arasında Combs’un 2’si erkek, 3’ü kadın olmak üzere 5 kişiye cinsel saldırı ve tecavüzde bulunduğu iddia ediliyor. Dosyalarda, rapçinin 4 kişiye uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu belirtilirken, mağdurlardan birinin olay sırasında 13 yaşında olduğu ifade ediliyor.

Avukat Buzbee, Sean John Combs'a karşı toplamda 7 dava açmayı planladığını ve her hafta bir dava açacaklarını açıkladı. Ayrıca Buzbee, Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 120 kişiyi temsil ettiğini, bu kişilerin yarısının erkek, yarısının ise kadın olduğunu duyurdu. Daha önce aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu, 4’ü erkek 6 kişi tarafından Combs'a yönelik cinsel istismar davaları açıldığı da bildirilmişti.

DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?

Sean John Combs, 16 Eylül’de 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. 17 Eylül’de kamuoyuna açıklanan 14 sayfalık iddianamede, Combs’un 'Freak Offs' adını verdiği, günlerce süren ve çoğunlukla kaydedilen partilerde, kişileri cinsel ilişkiye zorladığı ifade edilmişti.

İddianamede, Combs’un mağdurları kariyerlerini kontrol etmekle tehdit ettiği, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtilmişti. Ayrıca, evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler bulunmuş ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği iddia edilmişti.

Manhattan’da çıkarıldığı federal mahkemede tüm suçlamaları reddeden Sean John Combs, suçlu bulunması halinde en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025 tarihinde görülmeye başlanacak.