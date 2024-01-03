Mahalle sakinleri toplayıp satıyor: Yüksek antioksidan içeriyor...

Milas’ta dağ çileği bereketi yurttaşları memnun etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:20
Mahalle sakinleri toplayıp satıyor: Yüksek antioksidan içeriyor...
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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çamovalı Mahallesi'nde dağ çileği bolluğu mahalle sakinlerini sevindirdi.

Çamova Mahallesi'nde bu yıl dağ çileğinin bol olması mahallede yaşayan vatandaşları memnun etti. Uzun yıllardır beklenen bu bereket, hem mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü, hem de sağlık açısından önemli bir doğal kaynağın daha geniş çevrelere ulaşmasını sağladı. Her yıl bu meyveyi toplayarak geçimlerini sağlayan mahalle sakinleri, bu yılki bollukla birlikte ekonomik yönden gelir sağladı. Uzmanlar, yüksek antioksidan içeriği ile dikkat çeken dağ çileğinin mevsiminde ve dengeli bir şekilde tüketilmesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.


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