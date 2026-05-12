Mahallenin Muhtarları’nın Eczacı Bahadır’ı Alp Balkan hayatını kaybetti: Dün doğum gününü kutlamıştı!

12.05.2026 16:53:00
Haber Merkezi
Türk televizyon tarihinin efsane dizisi "Mahallenin Muhtarları"nda 'Eczacı Bahadır' karakteriyle tanınan usta oyuncu ve müzisyen Alp Balkan, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Film-San Vakfı duyururken, usta sanatçının vefatının 56'ncı doğum gününden hemen bir gün sonra gelmesi sevenlerini derin bir yasa boğdu.

 Türk televizyon ve tiyatro dünyası acı bir kayıpla sarsıldı. Bir döneme damga vuran "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı 'Eczacı Bahadır' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Alp Balkan hayatını kaybetti.

FİLM-SAN VAKFI ACI HABERİ DUYURDU

Oyuncu ve müzisyen kimliğiyle tanınan Alp Balkan'ın vefat haberini Film-San Vakfı kamuoyuyla paylaştı. Vakıf tarafından yapılan resmi açıklamada, "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA VEDA ETTİ

Alp Balkan'ın vefatına ilişkin en acı detay ise zamanlaması oldu. Ünlü oyuncunun, dün 56'ncı yaş gününü kutladığı öğrenildi. Acı haberi alan dostları ve meslektaşları sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Oyuncu Tuna Arman, duyduğu üzüntüyü "Dün doğum günün için konuşmadık mı... Bu nasıl gidiş dünyanın en iyi insanı..." sözleriyle dile getirdi.

"DÜNYA BAŞIMA YIKILDI"

Balkan’ın yakın dostu ve rol arkadaşı Çiğdem Tunç ise sarsıcı haberi şu sözlerle paylaştı:

"Alp Balkan'ı, kıymetlimizi, rol arkadaşımızı, yol arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm, dünya yıkıldı başıma. Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah."

