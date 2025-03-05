Mahassine Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında? Mahassine Merabet hangi dizilerde oynadı?
Magazin dünyası oyuncu Cenk Torun ile 24 yıllık eşi eşi Nevin Torun'un boşanma haberlerini konuşmaya devam ediyor. Cenk Torun'un diziden rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddia ediliyor. Peki, Mahassine Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında? Mahassine Merabet hangi dizilerde oynadı?
Cenk Torun ve Nevin Torun çiftinin boşanma haberleri magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Oyuncu Cenk Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından 24 yıllık eşi Nevin Torun 40 milyon liralık tazminat davası açtı. Peki, Mahassine Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında? Mahassine Merabet hangi dizilerde oynadı?
MAHASSİNE MERABET KİMDİR?
24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a gelerek Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.
Türkiye'ye geldikten sonra, Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı ve Türkçesini geliştirdi. Bu süreçte çeşitli markaların reklam yüzü olarak modellik yaptı ve birçok reklam filminde rol aldı. Ayrıca, Arapça-Türkçe çevirmenlik deneyimi de bulunmaktadır.
Mahassine Merabet'in oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimi, 2022 yılında Kanal 7'de yayınlanan "Esaret" dizisindeki Hira karakteridir. Bu rol, ona geniş bir izleyici kitlesi kazandırmıştır. Ayrıca, Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.
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