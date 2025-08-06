Mahkemeden İlhan İrem'in vasiyetnamesine iptal kararı

28 Temmuz 2022'de yaşamını yitiren İlhan İrem’in vasiyetnamesiyle ilgili yargıdan iptal kararı geldi. İlhan'ın vasiyetnamesinde tüm mirasını eşi Hansu İrem’e bırakma kararını verdiği açıklanmıştı.

Ancak, sanatçının ağabeyi Erkan Aldatmaz, vasiyetnameyi reddederek mahkemeye başvurdu. Aynı şekilde, İlhan İrem’in yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır da, vasiyetnamenin geçersiz olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Gökçadır, vasiyetin e-posta yoluyla yazıldığını öğrendikten sonra, yengesi Hansu İrem ile birlikte vasiyetnamenin iptali için dava açtı.

Gökçadır, babası Erkan Aldatmaz’ın mirası reddetmesine rağmen, yasal olarak kendisinin de mirasta hakkı olduğunu vurguladı. Ayrıca, amcası İlhan İrem’in ölümünden önce e-posta yoluyla düzenlediği vasiyetnamenin hukuken geçerli olmadığını belirtti.

DOSYA İSTİNAFTA

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Güliz Aldatmaz Gökçadır’ın başvurusu kabul edildi. Mahkeme, İlhan İrem’in 2019 ve 2020 yıllarında e-posta ile hazırladığı belgelerin vasiyetname niteliği taşımadığını belirterek, vasiyetnamenin iptaline karar verdi.

Hansu İrem ise bu karara itiraz ederek, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı.