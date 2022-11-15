Mahkemeden Teoman'a ret

15 Kasım 2022 Salı, 15:59

Şarkıcı Teoman'ın, 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan, söz ve müziği kendisine ait ‘Mavi’ adlı şarkısının reklamlarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla 2016’da 1000 liralık maddi, 500 bin liralık ise manevi tazminat talebiyle açtığı dava karara bağlandı.

İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme dosyanın bilirkişiden döndüğünü ve rapora göre reklam filmlerinde herhangi bir ihlal bulunmadığı, eserlerin tonlarının, melodilerinin farklı olduğu ve her bir eserin kendine özgü olduğu, benzerlik olmadığı belirtildi.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada davacı Teoman’ın avukatı itirazlarının devam ettiğini belirterek davanın kabulünü istedi. Davalı prodüksiyon şirketi avukatı ise ihlal olmadığını ve bunun bilirkişi raporu ile sabit olduğunu söyleyerek davanın reddini talep etti.

Mahkeme, bilirkişi raporunu da dikkate alarak eserlerin farklı olduğunu ve araştırılacak başka hususun kalmadığı gerekçesiyle davacı Teoman'ın 500 bin liralık manevi tazminat talepli davasının reddine karar verdi.

"BEN ZATEN YARI EMEKLİYİM"

Öte yandan Teoman, geçen ay Nişantaşı'nda objektiflere takılmıştı.

Rahatlıktan yana olduğunu ve eşofmanlarıyla gezmeyi sevdiğini söyleyen şarkıcı, emeklilik planları ve Meclis'e gelmesi beklenen EYT yasasıyla ilgili konuşup, "Ben zaten yarı emekliyim. Sigorta primlerim var mı bilmiyorum? Büyük ihtimalle vardır sigortam. Bu yasayla belki de emekli olurum" demişti.

"HİÇ OYUNCU OLMAYI DÜŞÜNMEDİM"

Sinan Çetin'in oğlu Cemo Çetin'in çektiği kısa filmde Berrak Tüzünataç ile kamera karşısına geçen Teoman, kariyerinde hiçbir zaman oyunculuğu ciddiye almadığını söyleyip şöyle konuşmuştu:

"Geçen kısa film tadında bir iş yaptık, Sinan Çetin'in oğlu Cemo çekti onu. O benim elimde büyümüş biri, o ısrar etti. Ben gönülsüzdüm ama iyi ki de olmuşum. Benim çok ciddiye aldığım bir şey değildi oyunculuk. Hiç oyuncu olmayı düşünmedim eski filmlerim de şansa oldu, eğlenelim diye yaptığımız bir şeydi. Bu işte de oyunculuk yaptım sayılmaz, yönetmen ne derse oyun yaptım."