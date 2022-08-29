Merkezefendi’de Haluk Levent yerine Teoman sahne alacak

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:46

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkiliklerinde program değişti. Sanatçı Haluk Levent Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu sahne alacağı konser iptal olurken yerine Türk rock yıldızı Teoman sahneye çıkacak. Fener alayı ile başlayacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri Roll Back ve Teoman’in konseriyle devam edecek.

"BÜYÜK ZAFERİN COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞAYACAĞIZ"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman askerlerimiz ve Türk milletinin bağımsızlığa olan tutkusunun eseri olan büyük zaferi, bayram coşkusuna yakışır şekilde kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, gençlerimizle ilelebet sürdüreceğiz. Büyük Zafer’in yıldönümü etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Haluk Levent’in Merkezefendimizde sahne alacağı konser sağlık sebeplerinden dolayı iptal oldu. Haluk Levent’e geçmiş olsun diyor, daha sağlıklı günlerde buluşma diliyorum. Haluk Levent’in sahne alacağı etkinliğin iptal olmasıyla yerine rock müziğinin sevilen ismi Teoman, bayram coşkusunu doyasıya yaşatacak. Konsere tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.