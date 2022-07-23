Film setinde korkunç kaza: İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye patladı

'49' filminin çekimleri esnasında, ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun yüzüne fünye patladı. Hacıoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştuğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:53
Film setinde korkunç kaza: İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye patladı
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Mehmet Canpolat’ın yapımcılığını üstlendiği, Hakan İnan’ın yönettiği filmi 49 filminin çekimleri Kilis'te devam ediyor.

İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık’ı rol aldığı filmin setinde büyük bir kaza meydana geldi. 

YÜZÜNDE PATLADI

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, film setinde fünye oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde patladı. 

Olay aynında ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Kilis’te kaldığı otelde dinlenen Hacıoğlu’nun yüzünde ve vücudunda yaralar oluştu.


İsmail Hacıoğlu Fünye film seti
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