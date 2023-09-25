Mahsun Kırmızıgül 8 yıl sonra setlere geri dönüyor

Son olarak 'Prestij Meselesi' filmini seyirciyle buluşturan Mahsun Kırmızıgül, yeni bir dizi projesine hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:33
Mahsun Kırmızıgül 8 yıl sonra setlere geri dönüyor
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Son olarak Prestij Meselesi filmiyle seyirci karşısına çıkan Mahsun Kırmızıgül, dizi setlerine dönme kararı aldı. 8 yıllık aranın ardından sete dönen Kırmızıgül, kod adı G.A.D olan bir dizide yapım ortağı ve genel yönetmen olarak yer alacak.

OYUNCU SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Boyut Film ile Med Yapım'ın ortak çekeceği dizinin şimdilik kod adı G.A.D. Son olarak 2015'te 'Şehrin Melekleri' adlı bir dizi film çeken Kırmızıgül, henüz kanalı belli olmayan dizide hem yapım ortağı, hem de genel yönetmenlik yapacak.

Oyuncu görüşmeleri başlayan dizinin Kapadokya ve Karadeniz’de çekilmesi planlanıyor. G.A.D. kod adlı dizinin senaryosunu daha önce ‘Aşk Yeniden’ ve ‘Hercai’yi de yazan Feraye Şahin kaleme alıyor.



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