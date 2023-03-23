Mahsun Kırmızıgül, AFAD ve Kızılay'ı göreve çağırdı

Mahsun Kırmızıgül, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinden bir video paylaştı. Kırmızıgül, 200 kişinin 44 gündür burada yaşadığını belirterek, Kızılay ve AFAD'ı göreve çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 10:40
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Sosyal medya hesabından deprem bölgesinden bir çadır serasının videosunu paylaşan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, muz serasında 200 kişinin 44 gündür burada yaşadığını yazarak, Kızılay ve AFAD'ı göreve çağırdı.

"İNANIN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Serada yaşayan depremzede yurttaşların tuvalet, banyo ve çadırlarının olmadığını yazan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı:

Antakya’nın Samandağ ilçesinde eski bir muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar ve yaşlı insanlarında olduğu 200 kişi tam 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar. Gitttim gördüm ve inanın çok üzüldüm. Tuvaletleri, Banyoları, çadırları yok…Kızılay ve Afad lütfen göreve" 


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