Mahsun Kırmızıgül vasiyetini açıkladı: 'Cenazeme gelmeyin'

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan sanatçı Mahsun Kırmızıgül, medya kuruluşlarını sert bir dille eleştirdi. Sanatçının saygı ve eserlerine dikkat çeken Kırmızıgül, “Sanatçının eserine, konserine, alın terine değer verilmiyor. Yaşarken yok sayılıyoruz, öldüğümüzde hatırlanıyoruz” sözleriyle ana haber bültenlerini hedef aldı.

‘DEĞERİ ÖLDÜĞÜNDE BİLİNİYOR’

Edip Akbayram, Volkan Konak, Ferdi Tayfur ve Özkan Uğur gibi değerli isimlerin hayattayken görmezden gelindiğini, ancak vefatlarının ardından gündeme taşındığını belirten Mahsun Kırmızıgül, “Ne acıdır ki, sanatçılar öldüğünde hatırlanıyor” ifadeleriyle sitemini dile getirdi.

“Sanatçılar halkı için üretir” diyen Kırmızıgül, televizyonlarda sanatçılara değil, “yolsuzluğa batmış hırsızlara ve ikiyüzlü sahtekârlara” yer verildiğini söyledi.

Bir dönem Mehmet Ali Birand, Ali Kırca, Reha Muhtar, Ufuk Güldemir ve Uğur Dündar gibi gazetecilerin sanatçılara sahip çıktığını hatırlatan Kırmızıgül, bugünkü tabloyu ise “utanç verici” sözleriyle değerlendirdi.

MEDYA KURULUŞLARINI HEDEF ALDI

Sanatçı, bundan böyle yalnızca emeğe değer veren medya kuruluşlarının programlarına katılacağını duyurdu. “Bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz” diyerek rest çeken Kırmızıgül, açıklamasının sonunda vasiyet niteliğinde şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün başıma bir şey gelirse ya da bu dünyadan göçersem, sakın haberimi yapmayın! Cenazeme gelmeyin! Gidin, haber değeri taşıdığını düşündüğünüz hırsızların, çocuklarımızın geleceğini çalanların haberlerini yapmaya devam edin.”