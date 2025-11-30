Maksut Aşkar, MasterChef’e konuk olarak geldi. Finale kısa bir süre kala MasterChef’te Şef Maksut Aşkar, izleyenler tarafından merak edildi. Peki, Maksut Aşkar kimdir? MasterChef konuğu Şef Maksut Aşkar kaç yaşında, nereli?

MAKSUT AŞKAR KİMDİR?

1976 yılında İskenderun’da doğan Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik eğitimi aldığı yıllar boyunca mutfak alanındaki yetkinliğini geliştirdi. Öğrencilik döneminde Q Jazz Club ve Emporio Armani Cafe gibi seçkin işletmelerde çalışarak önemli deneyimler edindi. Mezuniyetinin ardından Nupera’da yöneticilik yaptı ve daha sonra Hillside City Club bünyesinde kendi işletmesinin yönetimini üstlendi.

Kariyeri

Lezzet tasarımına olan tutkusunu farklı projelerle ortaya koyan Maksut Aşkar, gastronomiyi sanatla buluşturan çalışmalara imza attı. Hillside Beach Club Fethiye, Sofa Otel ve Bodrum Maçakızı Otel gibi prestijli işletmelere özel menüler hazırladı.

2007-2009 yıllarında Multi, 2009-2012 yıllarında ise LilBitz restoranlarını hayata geçirerek mutfaktaki yaratıcılığını kanıtladı.

Aşkar, sadece mutfağın içinde değil akademik alanda da aktif rol aldı. Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında deneyimlerini paylaştı ve halen Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde ders vermektedir.

Ödülleri ve Başarıları

2014: Time Out Dergisi tarafından “Yılın En İyi Şefi” seçildi.

2015: Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde “Le Proche” ödülünün sahibi oldu.

24 Kitchen’da Lezzet Sanatı ve Maksut’un Neolokal Mutfağı programlarında yer aldı.

2023: Neolokal Restoranı, Michelin Guide İstanbul listesinde 1 Michelin Yıldızı ile ödüllendirildi.