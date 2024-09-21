Yayınlanma: 21.09.2024 - 17:57

Güncelleme: 21.09.2024 - 17:57

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi hematologlarından Louise Tilley ve ekibi, 20 yılı aşkın süredir devam eden araştırmalar sonucunda yeni bir kan grubu sistemi keşfettiklerini duyurdu. "MAL" olarak adlandırılan bu yeni kan grubu, nadir bir antijen eksikliği olan hastalarda tespit edildi. Peki, MAL kan grubu nedir? MAL açılımı nedir? Mal kan grubu kimlerde var?

MAL KAN GRUBU AÇILIMI NEDİR?

MAL kan grubu, Miyelin ve Lenfosit Protein (Myelin and Lymphocyte protein) anlamına gelir. Adını bu proteinlerle bağlantılı olan AnWj antijeninden alır.

MAL KAN GRUBU NEDİR, KİMLERDE GÖRÜLÜR?

İnsanlarda çok nadir görülen MAL kan grubu, AnWj adı verilen gizemli bir antijenin MAL proteiniyle ilişkili olduğunun tespit edilmesi sonrasında keşfedildi.

Bilinen ABO kan grubu sistemi ve Rh faktörünün yanı sıra, kan hücrelerini kaplayan çeşitli proteinler ve şekerler nedeniyle birçok farklı kan grubu sistemi var. Kan nakli sırasında antijenlerin eşleşmemesi, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. 20. Yüzyıl’ın başlarında büyük kan grubu sistemleri keşfedildi. 2022’de tanımlanan “Er kan sistemi” gibi son yıllarda keşfedilen kan grupları, az sayıda insanı etkiliyor. Yeni keşfedilen MAL kan grubu da bu nadir sistemlerden biri.

AnWj antijeni MAL proteini üzerinde taşınıyor. Dünya nüfusunun büyük bölümünün AnWj-pozitif olduğu tahmin edilirken AnWj-negatif fenotipin nadir kalıtsal formu çok az kişide bulundu. Pozitif olanların kırmızı kan hücrelerinde tam uzunlukta bir MAL proteini bulunuyor. Ancak AnWj-negatif bireylerin hücrelerinde bu protein mevcut değildir.

AnWj-negatif olmanın en yaygın nedenleri hematolojik bozukluklar ve bazı kanser türleri olarak ifade ediliyor.