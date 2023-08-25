Malazgirt Savaşı'nı araştırırken keşfedildi: Çevresi toprakla kaplı han ortaya çıkarıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen kazı çalışmalarında, şehir surları içinde çevresi toprakla kaplı han ortaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 14:51
Malazgirt Savaşı'nı araştırırken keşfedildi: Çevresi toprakla kaplı han ortaya çıkarıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müzesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin iş birliğiyle 2020'de hayata geçirilen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Sultan Alparslan'ın tarihin en büyük zaferlerinden birini kazandığı Malazgirt ilçesinde yürütülen kazılarda 12 üniversiteden 40 akademisyen görev yapıyor.

Malazgirt'in tarihi kimliğinin açığa çıkarılması amacıyla iç kale ve şehir surları içinde çalışmalarını titizlikle yürüten kazı ekibi, iç kaleye 200 metre uzaklıkta çevresi toprakla kaplı 13-14. yüzyıla ait bir hanın bulunduğunu tespit etti.

Yaklaşık bir aydır yürütülen çalışma sonucu çevresinden 70 kamyon toprak çıkarılan han, fiziki yapısıyla görünür oldu.

Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, AA muhabirine, Malazgirt Savaşı alanının noktasal tespitine ilişkin kazı çalışmalarının 4 yıldır devam ettiğini söyledi.


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