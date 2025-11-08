Malazgirt'te ilk defa ekildi, çiftçinin umudu oldu! 20 işçi tarafından özenle toplanıyor...

Malazgirt ilçesine bağlı Hasanpaşa köyünde İbrahim Gezener tarafından yaklaşık 100 dönümlük arazide ekilen patatesler, Batman'dan gelen 20 kişilik işçi ekibi tarafından özenle hasat ediliyor. Hasat çalışmalarına katılan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, deneme amaçlı yapılan ekimin başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "Malazgirtli esnafımız İbrahim Gezener bu yıl kendi köyünde ilk defa patates ekimi yaptı. Yaklaşık 100 dönüm arazide çok güzel bir verim elde edildi. Bu yıl deneme amaçlı ekim yaptık ancak önümüzdeki yıl bu üretimi artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca patatesin tarım havzasına alınması için Bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yapacağız" dedi.

Batman'dan gelen işçilerden Veysel Taşar ise bölgedeki çalışma şartlarına değinerek, "Malazgirt toprağı biraz ıslak olduğu için patates toplarken zorlanıyoruz ama ekmek mücadelesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Patates üreticisi Emin Gezener ise bu yıl ilk kez patates ektiklerini belirterek, "Verim beklediğimizden çok daha iyi oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda üretimi daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.