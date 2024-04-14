Maldivler nerede? Maldivler hangi ülkeye bağlı? Maldivler Türk vatandaşlarından vize istiyor mu?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 17:18

Güncelleme: 14.04.2024 - 17:18

Maldivler, Hint Okyanusu'nun güneybatısında, Sri Lanka'nın güneyinde yer alır ve yaklaşık 1.192 adadan oluşan bir takımadalar ülkesidir. Bu ada ülkesi, kendi başına bağımsız bir devlet olarak dünya haritasında yer alır ve hiçbir başka ülkeye bağlı değildir. Resmi adı Maldiv Cumhuriyeti'dir ve başkenti Malé'dir.

MALDİVLER VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu sahipleri, Maldivler'e varışta havaalanında 30 güne kadar ücretsiz vize alabilirler. Bu vize, turistik amaçlar için geçerlidir ve Maldivler'e giriş yapılırken pasaportun geçerlilik süresinin seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay daha geçerli olması gerekmektedir.

MALDİVLERİN DEMOGRAFİK YAPISI

Nüfusun neredeyse tamamını Maldivliler de denen Divehiler oluşturur. Bu halk Hint-Aryan kökenli olmaktadır. Divehiler tarafından konuşulan bir Hint-Aryan dili olan Maldivcenin yanında İngilizce de resmî statüye sahiptir. Nüfusun %97'si İslam inancını benimsemiştir.



MALDİVLER ŞERİATLE Mİ YÖNETİLİYOR?

Ülkenin resmi dini İslam'dır. Maldiv Anayasası, tüm Maldiv vatandaşlarının Müslüman olmalarını şart koşar ve ülke yasaları İslam hukukundan büyük ölçüde etkilenir.

MALDİVLER'E NE ZAMAN GİDİLİR?

Maldivler'e seyahat etmek için en uygun zaman, genellikle kasım ayından nisan ayına kadar olan kurak mevsimdir. Bu dönem, Maldivler'de havanın en az yağışlı ve en güneşli olduğu zamanı ifade eder. Bu aylar arasında, özellikle aralık ve mart ayları çok popülerdir ve hava sıcaklığı ideal, deniz durumu ise sakin olur, bu da dış mekan aktiviteleri ve su sporları için mükemmel koşullar sunar.

Mayıs ayından ekim ayına kadar süren dönem ise Maldivler'de muson mevsimi olarak bilinir. Bu süre zarfında daha fazla yağış görülür ve hava koşulları daha değişken olabilir. Ancak, yağmur genellikle kısa süreli sağanaklar şeklinde olur ve gün boyunca sürekli yağmur yağdığı anlamına gelmez. Bu dönemde seyahat edilirse, genellikle daha düşük fiyatlar ve daha az kalabalık plajlar gibi avantajlar bulunabilir. Bu nedenle, biraz daha sakin ve ekonomik bir tatil arayanlar için muson dönemi de cazip olabilir.

MALDİVLER'DE NE YAPILIR?

Maldivler, özellikle su altı güzellikleri, beyaz kumlu plajları ve berrak mavi suları ile ünlüdür. Çoğu turist bu ada cennetini dalış, şnorkelle yüzme ve lüks tatil köylerinde dinlenmek için ziyaret eder. Küresel ısınma ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle Maldivler, dünya üzerindeki en düşük rakımlı ülkelerden biridir, bu da onu iklim değişikliği açısından risk altında olan bölgelerden biri yapar. Ekoturizm ve sürdürülebilir turizm pratikleri bu nedenle bölgede büyük önem taşır.



