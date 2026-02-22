Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC)'nin duyurusuna göre Malezya açıklarından 7,1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Peki, Malezya nerede? Malezya hangi kıtada? Malezya'nın başkenti neresi?

MALEZYA NEREDE?

Güneydoğu Asya’da yer alan ve toprakları doğuda ve batıda olmak üzere iki farklı kara parçası üzerinde yer alan Malezya; kuzeyde Tayland, güneyde Çin Denizi, Endonezya ve Brunei, batıda Hint Okyanusu, doğuda ise Celebes Denizi ile çevrelenmiştir.

MALEZYA BAŞKENTİ

Güneydoğu Asya’da yer alan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dur. Başkent olmasının yanında ülkenin en kalabalık şehri unvanını da elinde bulunduran Kuala Lumpur, günümüzde Güneydoğu Asya’nın en hızlı büyüyen ve gelişen metropolleri arasında yer almaktadır.