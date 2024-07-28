"Malva sylvestris" olan çok yıllık bitki hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster'de "Bilimsel adı "Malva sylvestris" olan çok yıllık bitki hangisidir?" sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. Peki, "Malva sylvestris" olan çok yıllık bitki hangisidir?
Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Bilimsel adı "Malva sylvestris" olan çok yıllık bitki hangisidir?" sorusu soruldu.
Mor renkli çiçekleri ilaç yapımında ve yaprakları sebze olarak kullanılan bilimsel adı "Malva sylvestris" olan çok yıllık bitki hangisidir?
A) Begonya
B) Ebegümeci
C) Kuşkonmaz
D) Kauçuk
Cevap: B
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