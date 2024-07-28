Yayınlanma: 28.07.2024 - 21:58

Güncelleme: 28.07.2024 - 21:58

Atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Bilimsel adı "Malva sylvestris" olan çok yıllık bitki hangisidir?" sorusu soruldu.

Mor renkli çiçekleri ilaç yapımında ve yaprakları sebze olarak kullanılan bilimsel adı "Malva sylvestris" olan çok yıllık bitki hangisidir?

A) Begonya

B) Ebegümeci

C) Kuşkonmaz

D) Kauçuk

Cevap: B