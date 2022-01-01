maNga’nın solisti Kim Milyoner ister yarışmasında 100 bin TL’lik soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya katılan maNga'nın solisti ünlü sanatçı Ferman Akgül açtırdığı 100 bin TL'lik soruyla dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2022 Cumartesi, 15:40
maNga’nın solisti Kim Milyoner ister yarışmasında 100 bin TL’lik soruyu açtırdı
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Yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Manga grubunun solisti Ferman Akgül katıldı. Akgül 100 bin TL'lik o soruda çekilme kararı aldı. Akgül kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını duyurdu.

 Akgül, 100 bin TL değerindeki "1975'te tek başına yazdığı makalesinde "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?" sorusunda çekilme kararı aldı.

Sorunun şıkları şu şekilde;

A:Yoldan çevirdiği birinin

B: Favori film karakterinin

C: Kedisinin

D: Vefat etmiş karısının

Doğru cevap: C şıkkı


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