Manifest adliye koridorlarında: Açıklama yaptılar

Mahkeme, Manifest grup üyelerinin yurtdışı çıkış yasağı ve imza yoluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma, grubun 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta verdiği konserden sonra açılmıştı.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Karar sonrası Manifest grubundan yapılan ilk açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Kamuoyuna,

6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz.

Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz. Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü.

Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir.

Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz.

Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır.

Destekleriniz için teşekkür ederiz.

Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz.

Sizi seviyoruz,

Manifest"