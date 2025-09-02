Müzik dünyasına 2025 yılında hızlı bir giriş yapan Manifest, kısa sürede Türkiye’nin en dikkat çeken kız gruplarından biri haline geldi. Altı üyeden oluşan grup, “Zamansızdık”, “Arıyo” ve “Snap” gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Grup, sahnedeki enerjisi ve modern pop sound’u ile genç dinleyiciler arasında popülerliğini artırırken, ilk stüdyo albümleri Manifestival ile Türkiye ve Azerbaycan müzik listelerinde bir numaraya yükseldi. Albüm tanıtımı kapsamında İstanbul’da düzenlenen Manifestival adlı festival ise yaklaşık 25 bin müzikseveri bir araya getirdi. Peki, Manifest grubu üyeleri kimdir? Maniferst grubu ne zaman kuruldu? Manifest grubunun şarkıları...

MANİFERST GRUBU NE ZAMAN KURULDU?

Manifest grubu, 2024 yılında Hypers'ın düzenlediği Big5 Türkiye yarışmasındaki performanslarıyla 60 aday arasından elenerek Tolga Akış, Enes Abdulla ve eski Hepsi grubu üyesi Gülçin Ergül'den oluşan jüri üyelerinin kararıya seçilen 6 adayın bir araya getirilmesiyle kuruldu. Grubun ilk çıkış teklisi “Zamansızdık”, 7 Şubat 2025’te yayımlanmış ve kısa sürede milyonlarca kez dinlenerek grubun tanınırlığını artırmıştır. Ardından “Arıyo”, “KTS (Kalbimin Tek Sahibi)” ve “Snap” gibi hit şarkılarla dinleyici kitlesini genişletmişlerdir.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMDİR?

Sueda Uluca

22 Ağustos 2004'te İstanbul'da doğmuştur. Özyeğin Üniversitesi'nde İletişim ve Tasarımı bölümünde okumaktadır.

Hilal Yelekçi

20 Mayıs 2001'de İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur. ''Pinkeu'' adıyla K-pop tarzında solo sanatçılık ve K-pop stili dans eğitmenliği yapmaktaydı.

Lidya Pınar

24 Haziran 2003'te İstanbul'da doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı okumaktadır.

Mina Solak

16 Mayıs 2000'de İzmir'de doğmuştur. Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunudur. Dans kariyerine bale ve modern dans ile başlamış, ardından klip ve konserlerde profesyonel dansçı olarak yer almıştır.

Zeynep Sude Oktay

18 Nisan 2001'de İstanbul'da doğmuştur. Sahne adıyla Zoktay olarak da bilinir. Marmara Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde okumaktadır. Profesyonel dansçıdır.

Esin Bahat

9 Ağustos 2000'de İstanbul'da doğmuştur. Doğuş Üniversitesi psikoloji bölümü mezunudur. Uluslararası dans sporunda lisanslı olarak yarışmış, profesyonel dansçı ve dans eğitmeni olarak görev yapmıştır.

MANİFEST GRUBU ŞARKILARI