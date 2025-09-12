Manifest grubu, 6 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirdiği konserde sahnedeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Grubun bağlı olduğu Hypers'ın kurucusu Tolga Akış, iptal kararının ardından sosyal medya paylaşımıyla ilk kez konuştu. Peki, Manifest'in menajeri Tolga Akış kimdir? Tolga Akış kaç yaşında, nereli?

TOLKA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış 1984 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite için geldiği İstanbul'da erken yaşta çalışmaya başladı. TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali’nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Bir süredir şarkıcı ve oyuncu Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış 7 Temmuz 2021 tarihinde evlendi. Akış aynı zamanda, Zeynep Bastık'ın menajerliğini yürütüyor.

TOLGA AKIŞ AÇIKLAMA YAPTI

Manifest grubu, 6 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirdiği konserde sahnedeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılan grup üyelerinin konser görüntülerine ise "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından grup üyelerinin konserleri tek tek iptal edilmiş, nihayetinde tüm Türkiye turnesi de resmi olarak sona erdirilmişti.

Grubun bağlı olduğu Hypers'ın kurucusu Tolga Akış, iptal kararının ardından sosyal medya paylaşımıyla ilk kez konuştu.

Akış, hayranlarını bilgilendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde yaşadığımız durumlar herkesin malumu. Hukuk ekibimizle süreci ilk andan bu yana hassasiyetle yönetiyoruz. Maalesef şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok. Manifest’i coşkuyla beklediğinizin farkındayız ama herkes için güvenliği ve bu hassas süreçte oluşabilecek riskleri düşünmek zorundayız. Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

TOLGA AKIŞ'IN ÖZEL HAYATI

Üç yıllık birlikteliğin ardından 2021 temmuz ayında evlenen ikili, sürpriz şekilde boşanma kararı aldı. Evlilikte bir yıl dolmadığı için kanunen boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye başvuru için beklediği öğrenildi.

Tolga Akış boşanma haberlerinin ardından şu açıklamayı yaptı "Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum..."

Zeynep Bastık'ın açıklaması ise şöyle: "Çıkan boşanma haberleri ile ilgili... Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki; 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!"