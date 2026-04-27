Manisa'nın 'Betty'si traktörden inmiyor: Sahibiyle tarlaya gidiyor!

Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Abdullah Ergün, yaklaşık 5 yıl önce oğlu Akif Ergün'ün sahiplendiği Betty ile güçlü bir bağ kurdu. Günün büyük bölümünü birlikte geçiren ikili, ev dışında da birbirinden ayrılmıyor. Betty, traktörüyle tarlaya ya da civardaki yerlere giden Ergün'e eşlik ediyor.

Betty, sahibi traktöre yaklaştığında harekete geçiyor. Sahibinin peşinden koşarak traktöre binen Betty, aracın motor bölümüne uzanıp seyahat pozisyonu alıyor. Sevimli köpek, sahibinin "İn" komutuna kadar yolculuğa eşlik ediyor.

Ergün ve Betty'nin dostluğu, onları gören vatandaşların da sevgisini kazanıyor. "TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMADAN YOLA ÇIKACAĞIMI ANLIYOR" Abdullah Ergün, AA muhabirine köpeğinin kendisini hiçbir yerde yalnız bırakmadığını, traktörle gezmeyi sevdiğini söyledi.

Onun gelmesine izin vermezse havlamaya ve ağlamaya başladığını anlatan Ergün, her yere birlikte gittiklerini belirtti.

Ergün, Betty'nin akıllı bir köpek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Traktörü çalıştırmadan yola çıkacağımı anlıyor, hemen havlamaya başlıyor. Saldığımda koşarak traktöre biniyor. Ben indirmedikçe akşama kadar traktörün üzerinde kalıyor. Son sürat de gitsek, ağır ağır da gitsek ön tarafa patilerini yapıştırarak gidiyor. Onun yeri bende çok ayrı."

Betty'nin uysal olduğunu dile getiren Ergün, kimseye zarar vermediğini sözlerine ekledi. "YOLDAŞI OLDU" Akif Ergün (41) de Betty'yi sosyal medyada sahiplendirme ilanında gördüğünü anlattı.