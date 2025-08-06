Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında 15 yıl önce manken Aslı Baş'ın ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan iş insanı Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer hakkında verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozuldu. Peki, Manken Aslı Baş kimdir? Aslı Baş ne zaman, neden öldü?

ASLI BAŞ KİMDİR?

Aslı Baş, 1978 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi, Türk manken ve model olan Aslı Baş, 13 yaşında Antalya'da bulunan Esline Ajans tarafından keşfedildi ve katıldığı birçok yarışmada dereceler elde etti. 2003'te Antalya'da düzenlenen Miss Model of the World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler kraliçesi seçildi. Bodrum'da iş adamı Ahmet Bayer'e ait kaldığı tatil köyünde 21 Temmuz 2010 tarihinde balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi Antalya'da defnedildi.

ASLI BAŞ OLAYI NEDİR?

2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde Bodrum Yalıkavak Mahallesinde işadamı Ahmet Bayer'in villasının 6,5 metre yükseklikteki terasından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay sonrası turizmci Ahmet Bayer, oğulları Hakan Bayer ile Volkan Bayer hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan Murat Umirov hakkında ise 'Delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan işadamı Ahmet Bayer ve oğulları Hakan ile Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, tutuklu yargılanan Hakan Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kalmıştı. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yalan beyan verdiği iddia edilen Ahmet Bayer ve oğulları ile çalışanları Murat Umirov hakkında da dava açılmıştı.

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 10 yıl devam eden yargılama sürecinde 35 duruşma görüldü. İş insanı Ahmet Bayer'in Aslı Baş'ın ölümü sonrası FETÖ terör örgütünün önemli üst düzey isimlerinden İhsan Kalkavan'ı aradığı, bunun için FETÖ'nün Bodrum'daki kolejine yüklü miktarda bağışta bulunduğu iddiası da yargıya taşınmış, Ahmet Bayer bu dosyadan da beraat etmişti.

Baş'ın ölüm nedeni aradan geçen 15 yılda belirlenemedi. Hukuki süreç devam ederken Yargıtay önemli bir karar aldı. Cinayet suçlamasıyla beraat eden sanıklar hakkındaki karar bozuldu.