Manken Nina Agdal ve YouTuber Logan Paul çiftinin bebeği dünyaya geldi

Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:13

Güncelleme: 30.09.2024 - 16:13

ABD'li YouTuber Logan Paul ile nişanlı olan Danimarkalı süper model Nina Agdal, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 32 yaşındaki Agdal ve 29 yaşındaki Paul, kızları Esmé Agdal Paul'un doğduğunu sosyal medyadan duyurdu. Çift, paylaştıkları fotoğraflarla bebeklerinin yüzünü de ilk kez gösterdi.

Bebek beklediklerini nisan ayında açıklayan çift, Agdal’ın büyüyen karnıyla yaptığı bir paylaşımda "Bir başka Paul bu sonbaharda geliyor" ifadesini kullanmıştı.

COMO GÖLÜ'NDE NİŞANLANMIŞLARDI

Bir yıllık ilişki sonrası Temmuz 2023’te İtalya'nın Como Gölü'nde nişanlanan çift, anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. İkili, Haziran 2022'de Londra'da birlikte görüntülenmelerinin ardından ilişki iddialarıyla gündeme gelmiş, aşklarını Aralık 2022'de sosyal medyadan ilan etmişti.

NİNA AGDAL'IN GEÇMİŞ İLİŞKİLERİ

Agdal, geçmişte Maroon 5'in solisti Adam Levine, The Wanted grubunun solisti Max George ve ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile birliktelik yaşamıştı. Ayrıca, eski model Christie Brinkley'in oğlu Jack Brinkley-Cook ile dört yıllık ilişkisini Kasım 2021’de sonlandırmıştı.